Néstor Craviotto: "Más 'bilardista' que yo no hay"

"La realidad es que no se han conseguido los puntos que uno quiere. Nos tocó venir, nosotros vimos el plantel y está bien, estaba perfecto, así que no tenemos excusa", le dijo Néstor Craviotto a El Alargue. Bucaramanga recibirá este sábado al Envigado en el inicio de la fecha 17.

Los 'leopardos' son puesto 12 con 22 puntos. "El equipo no se cae, el equipo está firme en ese sentido. Hay otros equipos que patean para cualquier lado, le rebota a uno y entra. A nosotros no está pasando que cuando tenemos oportunidades no las concretamos"

Craviotto se mostró muy preocupado por la falta de gol: "nosotros tenemos que hacer un golazo para poder concretar los goles, como el de Henao al Junior. Se trabaja en la semana, hasta los delanteros se quedan solos, sin decirles nada, estamos buscando poder concretar todas las situaciones que creamos".

El argentino tiene la confianza de los directivos según contó: "hemos tenido charlas con el presidente y todo muy bien. Desde que llegamos nosotros hemos hablado con ellos y nos han dado lo que le pedimos, en líneas generales buenas canchas para entrenar y eso lo hemos conseguido, buena ropa, implementos...".

Por último, el entrenador envió un mensaje: "a los hinchas que sigan confiando, que crean. Las cosas pueden cambiar y se puenden revertir. No tanto en lo futbolístico, porque en lo futbolístico estamos bien, sí en los resultados. El fútbol es de resultados. Más 'bilardista' que uno que jugó en el club de Bilardo como yo no hay. Siempre buscamos eso, ganar, porque ganar es lo más importante".