William Cuesta: "Me demoro 4 horas en llegar a mi municipio en una panga"

"Era un partido muy importante para nosotros, donde ganáramos hubieramos estado tranquilamente clasificados. Lastimosamente las cosas no se dieron", le dijo William Cuesta a El Alargue sobre el partido que perdió el Deportes Tolima ante el América en Ibagué.

Álvaro Montero y el club 'pijao' terminaron el contrato y ahora Cuesta tomó su lugar en el arco: "contento por esta oportunidad que se me está presentando, por eso he venido trabajando de la mejor manera para el día que el equipo me necesite estar allí. El profe me dice que está es la oportunidad que tengo, que la aproveche".

Acerca de la actualidad del Tolima dijo el guardamta: "el equipo está muy bien, estamos motivados. Queremos otra vez el campeonato y por eso estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que los rivales ahorita están fuertes".

El arquero de 28 años está confiado con sus compañeros: "cuando uno como arquero tiene una buena defensa muy poco te van a llegar. En los partidos que he venido tapando siempre el equipo me ha colaborado, si yo me equivoco siempre están ahí pendientes".

William Cuesta es de Vigía del Fuerte, un municipio antioqueño de no más de 10.000 habitantes. "Cuando voy con mi familia me voy desde Quibdó y ahí arrranco en una panga que se demora 4 horas en llegar...yo como soy tan alto las piernas me quedan apretadas en el asiento", explicó el futbolista.