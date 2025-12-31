2025: Un Año Positivo para Cemento País

Para conocer más sobre el balance del año 2025, hablamos con Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

1. ¿Cómo fue el balance del año 2025 para Cemento País?

Positivo, pudimos consolidar a Cemento País en el mercado con una marcada presencia en los canales ferreteros, Constructor y transformador, lo que nos permitió aumentar nuestra participación en el mercado y fortalecer nuestra relación con los clientes.

2. ¿En qué zonas tienen presencia?

Tenemos presencia en la región Caribe, con proyección al norte de Antioquia y consolidarnos en el sur del Cesar, pudiendo también impactar más de 1500 clientes directos e indirectos, lo que nos permite tener una cobertura amplia y efectiva en la región.

3. ¿Qué alianzas capitalizaron en 2025?

Aparte de las alianzas gremiales, una muy importante es Ladrillera La Clay, una compañía de más de 40 años en el mercado líder en la región, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes y fortalecer nuestra posición en el mercado.

4. Vemos que son muy fuertes en responsabilidad social, ¿qué pueden resaltar este 2025?

Tenemos un programa llamado “Construyendo sueños, cambiando vidas” de donde resaltamos “De vuelta al Cole” que son kits escolares, donaciones de mercados y promover el deporte, lo que nos permite contribuir al desarrollo de las comunidades cercanas a nuestras operaciones.

5. ¿Qué lanzamiento innovador tuvieron en 2025?

Se lanzó “EcoSicbe”, Sistema integral de Centrifugado de Bajas emisiones, es una innovadora tecnología adoptada por Concretos País en sus Mixers para minimizar el impacto ambiental en la producción de concretos, lo que nos permite reducir nuestra huella de carbono y contribuir a un futuro más sostenible.

6. ¿Qué materias primas usan para el cemento?

Tenemos materias primas de alta calidad para garantizar el mejor producto del mercado, seleccionadas cuidadosamente para asegurar la resistencia y durabilidad de nuestros cementos.

7. ¿Cuáles fueron los hitos en 2025?

Ampliación bodega, silos ART, ampliación bodegas de materias primas, lo que nos permite aumentar nuestra capacidad de producción y mejorar nuestra eficiencia operativa.

8. ¿Qué lanzamientos de nuevos productos y presentaciones tuvieron en 2025?

Cemento 42.5 kilos Estructural y 42.5 kilos Uso General, productos que entran a engrosar nuestro portafolio y nos permiten ofrecer soluciones más completas a nuestros clientes.

9. ¿Cómo garantiza la calidad Cemento País?

Tenemos procesos muy estrictos con las materias primas, uno de los laboratorios más modernos de Colombia y un grupo de profesionales de alta formación y experiencia en cemento, lo que nos permite garantizar la calidad de nuestros productos y servicios.

10. ¿A quién quiere agradecer en este 2025?

Agradecer a todos nuestros clientes por la preferencia, a nuestros colaboradores, y a todos los stakeholders, ya que sin su apoyo no podríamos haber logrado nuestros objetivos y seguir creciendo en el mercado.