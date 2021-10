Camila Osorio: "Mi meta y mi sueño es ser uno del mundo"

"Este año y esta semana ha sido increíble, estuve llena de muchas bendiciones. Todo lo que ha pasado este año ha sido maravilloso y estoy feliz porque he trabajado muy duro para poder conseguir estas cosas. Feliz de que todo esto esté pasando", le dijo Camila Osorio a El Alargue.

En Tenerife la colombiana le ganó a Elina Svitólina, número 6 del mundo: "ese partido fue muy importante. Se me salían las lágrimas porque venía de no tener la mejor racha antes. Ahí cuando pasó todo me dio mucha alegría, me emocioné mucho porque al final cuando uno cree y confía en lo que uno tiene pueden pasar lo que uno menos se imagina. Ese partido fue muy especial".

Camila Osorio empezó el año en el puesto 186 y ahora es 53 en el ranking WTA: "Obviamente con la mentalidad de meterme a las 100 primeras para poder jugar los Grand Slam, pero cuando se fue dando yo no creía que estuviera pasando. Mi meta y mi sueño es ser uno del mundo".

La nacida en Cúcuta es la primera colombiana en llegar a una final WTA en superficie dura: "con este último torneo ya puedo decir que me he sentido bien jugando en todas las superficies. En 'grass' (yerba) por lo menos, que es la que menos uno espera que juegue, también me sentí súper bien".

Acerca de lo que más tiene que trabajar dijo: "yo apenas estoy empezando y sé que el proceso es muy largo y lo que me queda por trabajar es todo. Me tengo que poner muy bien físicamente para afrontar los próximos torneos de campeonato, pero bueno eso, la parte mental también".

En la final en el 250 de Tenerife, Camila Osorio tuvo algún inconveniente físico: "tenía una pequeña molestia en el abdomen, pero ya ahorita la idea es descansar unos días para ya empezar la pretemporada. Allá en Tenerife tenía unos colombianos apoyándome y era muy especial. Yo creo que eso es muy importante para los deportistas, sentir ese apoyo y energía de la gente".