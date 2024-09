Sindicato denuncia despidos en Acerías Paz del Río

Belencito

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Acerías Paz del Río, Luis Daniel Araque Angarita, entregó detalles de una protesta que adelantan y seguirán adelantando contra la decisión de la compañía de despedir a 40 trabajadores.

“Estamos manifestándonos porque la administración de la empresa tomó la decisión de dar por terminar los contratos de trabajo aproximadamente a 40 trabajadores tanto de nómina convencional como de nómina especial, esto deja en desamparo total a las familias, a los niños y todo que dependen de estos trabajadores”.

Dijo el dirigente sindical, que la empresa no les ha dicho nada.

“La empresa no se ha manifestado, nosotros hemos estado bregando a comunicarnos con ellos, pero ellos no, nos han contestado, entonces, por eso nos vemos en la necesidad de protestar. Lo que sí nos dijo el vicepresidente industrial es que fue por reducción de costos, pero no vemos qué costos van a reducir con estos trabajadores que realmente son necesarios en la operación de la planta siderúrgica y de las minas, son personas necesarias y prácticamente se nos recarga el trabajo a los demás empleados. Esa no es la forma de corresponder con el trabajo nuestro que le hemos apoyado en el tema de pedirle al Gobierno Nacional que les ayude con las salvaguardias. Entonces manifiesto mi inconformismo. Por eso estamos en estas acciones”, advirtió el presidente del Sindicato.

¿Qué tienen que ver los despidos con la situación del sector productor de acero debido a las importaciones de China y Rusia?

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Acerías Paz del Río, Luis Daniel Araque Angarita, dijo que se trata de una excusa.

“Están cogiendo la excusa con respecto a las importaciones, pero lo que sí vemos es que la empresa aquí todo lo que produce lo está vendiendo, no vemos dónde están las afectaciones, pero sí nosotros como sindicato, pues hemos trabajado en el tema, en que se controle y se monte las medidas antidumping y las salvaguardias a los productos que entran de Rusia y China”.

Dijo estar muy preocupado con estos despidos y que espera una respuesta de la empresa.

“Esta es una planta que necesita de contratación de personal, entonces nos preocupa ese tema y realmente sí llamó a las autoridades, tanto el Ministerio del Trabajo y de los más organismos de control para que pongan en cintura a la administración de la empresa, Acerías Paz del Río, para que proteja también a los trabajadores que durante algunos años también hemos sido desprotegido por ellos”.

Hoy se mantendrán las jornadas informativas para que los trabajadores estén enterados de las decisiones que está tomando Acerías Paz del Río.