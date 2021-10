"No he tenido los partidos que pretendía, pero estoy para apoyar al equipo"

Matías Castro, delantero argentino de Independiente Santa Fe, dialogó con El VBar Caracol sobre su gol del triunfo ante el Atlético Huila. El atacante habló de su poca continuidad, aunque aseguró que trabaja día a día para cuando reciba la oportunidad.

"Con mucha felicidad, la verdad que se nos había puesto difícil porque justo nos empataron al minuto 88, fue un golpe duro, lo fuimos a buscar y conseguimos esos tres puntos, muy importantes para la pelea y el objetivo", comentó sobre su gol agónico.

De su poca continuidad, comentó: "uno siempre quiere jugar y por ahí no he tenido los partidos que pretendía respecto a la cantidad, pero es parte del fútbol, son decisiones y no queda otra que apoyar siempre al equipo porque las oportunidades siempre llegan. Uno tiene que trabajar para uno".

Y agregó: "las decisiones las toma el cuerpo técnico y soy muy respetuoso en ese sentido y siempre uno quiere lo mejor para el equipo y espera su oportunidad".

Castro resaltó el nivel de las defensas en el fútbol colombiano: "la mayoria de los defensores colombianos son de un porte grande, fuertes, la gran mayoria son rápidos. Hay un nivel en la mayoria de los equipos muy buena".

Mientras que del partido del próximo jueves ante Jaguares, manifestó: "es una gran oportunidad que tenemos, el objetivo de nosotros es meternos dentro de los ocho, esta es una gran oportunidad para dar los pasitos que nos quedan".