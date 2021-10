'Rafa' Castillo no pudo contener la emoción al hablar del Deportivo Pereira

"Los sufro, lo sufro muchísimo. He llorado, he gritado, mejor dicho me he arrancado los pocos pelos que tengo en la cabeza, pero feliz por el 'flaco' Alexis (Márquez) que yo creo que la base de todo este trabajo ha sido la credibilidad de los jugadores en él", le dijo Rafael Castillo a El Carrusel.

El nacido en Pereira jugó en el club de la ciudad en tres perídos deiferentes. "Es un grupo con ganas, es un grupo motivado que está mirando el mismo horizonte y van en la misma línea. Nadie creía, a lo mejor, pero las cosas de a poco se han dado muy a favor del Pereira. Muy felices todos los que tenemos que ver con el equipo", agregó el exfutbolista.

Castillo terminó su carrera en ligas menores de Estados Unidos. "Es incréible como han tenido que manejar diferentes situaciones, con respecto al descenso, jugar una semifinal, el estar clasificado en los ocho, son diferentes escenarios que no es fácil manejar. Ha sido puntual esa parte emocional, esa prudencia, esa mesura. Es un grupo muy corto, pero donde todos han tenido la oportunidad de hacer su aporte de este proyecto que nació de la nada y ahora tomó forma".

'Rafa' fue compañero de Alexis Márquez en el club. "Es el resultado de la lealtad y el respeto que ha tenido Alexis con la institución durante tantos años. Estuvo como jugador, como entrenador de arqueros, como asistente, tomó el equipo en varias ocasiones, lo dejó en un buen lugar, trajeron otros técnicos, se fueron, volvió a asumir el cargo. Es el resultado de todo ese aguante y el aprendizaje que ha tenido de otros técnicos".

"Lo más maravilloso que tiene Alexis es la humildad, ese ser humano auténtico y natural, sigue siendo el mismo. Si te lo encuentras en la calle te va a hablar como a mí hace unos años. Yo por lo menos a esos técnicos humildes que te hacen sentir importante yo siempre les creí", agregó Castillo.

El exvolante aseguró que Pereira ante Nacional debe jugar igual que contra el Tolima: "Tiene mucho más que ganar que perder". 'Rafa' Castillo fue campeón con el DIM justamente en una final ante los 'verdolagas'. "En 2004 salimos a ganarle a Nacional en el mejor clásico de la historia".

Por último, el pereirano se emocionó y se le quebró la voz: "Se siente difícil estar tan lejos y no poder estar ahí disfrutándome mi equipo, porque son muchos años que nosotros hemos esperado este tipo de campañas como hincha. Entonces ver que todo está pasando parece...una mentira la verdad".