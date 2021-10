Joao Rodríguez: "La de Osorio es una metodología diferente, de mucho nivel"

"Sin duda que la llegada del míster (Juan Carlos Osorio) ha sido de mucho beneficio para mí, porque me he venido consolidando con él, potenciando, y por ahí me he podido ir haciendo un espacio en cuanto a lo que es el once titular. El equipo viene en una mejoría, venimos de sacar puntos importantes", le dijo Joao Rodríguez a El Vbar.

Sobre lo que les transmite el técnico explicó el delantero: "el mensaje es claro, siempre le hemos entendido. Yo creo que ha pasado más por una mejora de niveles individuales entonces cada quien ha venido aportando y reforzando dando su mejor versión para poder ir llegando a ese nivel adecuado. Ya hoy con 14 fechas hay gente que lo va encontrando y sin duda alguna el beneficiado es el equipo".

El método de Osorio es cuestionado por algunos. "Es una idea y una metodología diferente que sin duda es de mucho nivel y sabiendo nosotros canalizar podemos llegar a marcar diferencia. Hoy en día tenemos un equipo muy competitivo y atléticamente creo que es de lo más importantes en el fútbol colombiano", opinó Rodríguez.

Acerca de la competencia y rotación dijo Joao: "en los partidos el equipo corre y disputa cada pelota hasta el minuto 90 y no solo tiene 11 jugadores, sino siempre los 18 que van, todos están aptos y disponibles para competir. Esa competencia que se ha generado a nivel interno, que ha tratado de generar el míster también es muy importante para todos, para que todos estemos bien y todos tengan oportunidades".