No podemos hablar el lenguaje de la Alcaldía: Muñoz de TeleMedellín

La ciudad de Medellín se despertó con una polémica relacionada con su canal regional. Según manifiesta la denuncia, el alcalde Daniel Quintero busca utilizar este sistema de comunicación como herramienta de comunicación de sus políticas y gobierno. En las úlitimas horas, despidieron a la gerente que solo duró tres meses y también al director del noticiero.

Puede leer:



En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Hernan Muñoz director del sistema informativo de TeleMedellín contó que durante la tarde de este lunes recibió por parte de la temporal que lo contrató que finalizaba su contrato. "Yo ya sospechaba de la decisión porque mi posición editorial era bastante independiente, buscaba hacer periodismo más cercano a la gente dándole voz a todas las personas", explicó.

Muñoz también contó cuáles fueron los cambios que se implementaron en el canal para recuperar audiencia como lo fueron, modificar las voces, dar visibilidad y por supuesto, cambiar la línea del sistema informativo. "Tuvimos una recuperación de audiencia de por lo menos el 16%, pero un jueves todo cambió Johana Jaramillo fue despedida como gerente del canal".

Lea también:



Con la llegada del nuevo gerente, Muñoz explicó que hubo un empalme en el cual quedó claro que la nueva línea del canal iba bajo la dirección de la alcaldía de Medellín. "El nuevo gerente me preguntó, el noticiero es de la gente o del alcalde y yo le respondí, mientras yo sea el director del sistema informativo este será el noticiero de la gente. Él me dijo, no... a partir de hoy vamos a utilizar el noticiero para defender al alcalde", contó Muñoz.

Escuche la denuncia completa en el audio principal de la nota.