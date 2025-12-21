Preocupación en el sector de hidrocarburos por venta en las calles de Cúcuta

Los pimpineros vuelven a las calles sin control en Cúcuta / Foto Archivo( Cortesía/Archivo )

Cúcuta

Con gran preocupación los empresarios del sector de hidrocarburos están pidiéndole a las autoridades controles y una respuesta a sus preocupaciones por la venta de gasolina abiertamente en las calles.

El fenómeno de los pimpineros ha venido aumentando de manera desproporcionad ay esta causando un detrimento al gremio y también al municipio por los ingresos que se dejan de recibir por sobretasa.

Uno de los empresarios dijo a Caracol Radio que “hemos pedido a las autoridades competentes mayor control, reacción frente a estas ventas abiertas sin ningún control”.

“No sabemos de donde esta saliendo esta gasolina si es venezolana o colombiana, lo que si esta claro es que esto esta ya en muchos sectores de Cúcuta y no hay respuesta a las cartas y reclamaciones que hemos hecho por este fenómeno” dijo otro.

Indicaron que esta situación podría estar generando situaciones irregulares o promoviendo economías ilícitas en Cúcuta y el área metropolitana,.