Preocupación en el sector de hidrocarburos por venta en las calles de Cúcuta
El fenómeno va en aumento advierten los empresarios
Cúcuta
Con gran preocupación los empresarios del sector de hidrocarburos están pidiéndole a las autoridades controles y una respuesta a sus preocupaciones por la venta de gasolina abiertamente en las calles.
El fenómeno de los pimpineros ha venido aumentando de manera desproporcionad ay esta causando un detrimento al gremio y también al municipio por los ingresos que se dejan de recibir por sobretasa.
Uno de los empresarios dijo a Caracol Radio que “hemos pedido a las autoridades competentes mayor control, reacción frente a estas ventas abiertas sin ningún control”.
“No sabemos de donde esta saliendo esta gasolina si es venezolana o colombiana, lo que si esta claro es que esto esta ya en muchos sectores de Cúcuta y no hay respuesta a las cartas y reclamaciones que hemos hecho por este fenómeno” dijo otro.
Indicaron que esta situación podría estar generando situaciones irregulares o promoviendo economías ilícitas en Cúcuta y el área metropolitana,.