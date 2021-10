Piedrahita reveló el equipo del que es hincha luego de marcarle a Nacional

"El profe Márquez nos dice que estemos tranquilos, que tratemos de manejar la calma todo el partido. Que no le tengamos miedo a nadie, a ningún rival y así lo estamos haciendo, estamos demostrando que podemos y esperamos darle una alegría más a la hinchada este año, permanecer en la A", le dijo Alejandro Piedrahita a El Vbar.

El jugador de 19 años habló sobre el partido ante Atlético Nacional: "Este partido el profe con mi cambio dio a entender que necesitábamos el resultado, necesitábamos ganar. Afortunadamente entré, hice el gol y agradecerle a profe por esta confianza tan linda".

Piedrahita ha sido parte de la Selección Colombia Sub 20. "Yo estuve en microciclo en junio con Arturo Reyes. Yo soy de Cartago, Valle del Cauca. Comencé a jugar fútbol a los 4 años, a los 12 llegué a Pereira, donde el profe Mesa y ahí ya resulté en Pereira Sub 17, Sub 20 y ya luego profesional", contó el jugador.

Sin duda que su anotación llamó la atención de todos. "Con el tema del gol se me llenaron un poco las redes, le voy contestando a cada persona. Es una bendición marcar un gol en Pereira porque la hinchada lo quiere mucho a uno".

Piedrahita reveló el equipo del que es hincha. "Yo soy hincha del Cali. Si le marcó igual lo celebro". Por último volvió a a hablar del técnico Alexis Márquez: "El profe es como si fuera un compañero más, como un amigo".