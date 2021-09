Yohandry Orozco: "Mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid"

Yohandry Orozco, volante venezolano del Deportes Tolima, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde habló de su regreso para ser campeón con el 'Vinotinto y Oro', además de explicar los motivos de su salida de Independiente Santa Fe.

"Me costó bastante, venía de un tiempo sin jugar, en marzo terminé el contrato con Santa Fe. El torneo comenzó muy tarde, yo tenía que volver a México, el equipo mexicano no quería que volviera porque el torneo ya había comenzado, arreglé con el equipo de Puebla, quedé libre y pude venir al Tolima, hablé con Camargo, que tengo buena relación con él. Ya yo me he ganado mis cosas, con trabajo", comentó.

Para Orozco, su paso por Santa Fe no fue malo, solo que se vio frustrado por el inicio de la pandemia, además comentó que su salida fue una decisión del presidente Eduardo Méndez. "Sí se dieron las cosas en Santa Fe, solo que se metió la pandemia. El profesor Harold (Rivera) me quería tener en el equipo, me dio la confianza de poder venir, pero son decisiones del presidente, me imagino que el presidente quería que yo me devolviera al Puebla".

El venezolano se declaró seguidor del Real Madrid y admirador de José Antonio 'La Perla' Reyes, exfutbolista español que falleció en 2019. El jugador de 30 años explicó que debido a esto se ganó el apodo de 'La Perla' y agregó que su sueño siempre fue llegar al Real Madrid: "Mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid, ya ha pasado mucho tiempo, es imposible pero todo es posible".

Finalmente, de la situación de su país y sus compatriotas en el país, manifestó: "Triste por todo lo que está pasando en Venezuela, mucha gente sale del país a buscar una vida diferente, es triste ver tantas personas cruzando la frontera. Cuando voy a Venezuela trato de llevarle cosas a las personas necesitadas".