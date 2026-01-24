Real Cartagena ganó en su debut de visitante ante Real Santander

Real Cartagena arrancó con pie derecho al imponerse por la mínima diferencia en su visita a Real Santander.

El equipo de Álvaro Hernández, quien firmó su estreno oficial en el banquillo auriverde, dejó muy buenas sensaciones tanto en lo colectivo como en lo individual, liderados por Fredy Montero.

Fue el 10 el encargado de darle los 3 puntos al equipo. Al minuto 38 de la parte inicial, Montero sacó a relucir su jerarquía y controló un balón con el pecho en el punto penal, aprovechó la desatención de los centrales y del portero local para definir a placer con el arco vacío.

Con este resultado, Real Cartagena suma sus primeros tres puntos y fortalece la confianza de cara a lo que viene. El próximo compromiso será a las 7:30 p.m. del viernes 30 de enero, en casa, ante Real Cundinamarca.