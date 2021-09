De Película: Programa domingo 26 de septiembre de 2021

Segunda entrega del gran especial recorriendo los 24 largometrajes que conforman la saga cinematográfica del agente 007 James Bond, previos al estreno de No time to Die, la despedida del agente insignia del Servicio Secreto Británico, el sensacional Daniel Craig. Desde los Diamantes son Eternos de 1971, pasando por el debut de Sir Roger Moore como el 007, en Live and Let Die de 1971, hasta la trepidante Solo para sus Ojos de 1981, con la preciosa Carol Bouquet.

Y de nuevo esas grandes canciones con artistas de la talla de Shirley Bassey, Paul McCartney y Sheena Easton entre otros, viajamos atrás en el tiempo con la franquicia fílmica por excelencia dentro de la cultura popular de varias generaciones.