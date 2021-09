Jonathan Marulanda contundente: "Somos el equipo a vencer"

"Hemos venido trabajando, acomplándonos de la mejor manera al modelo de juego que tiene el profe Alejo y nos está plasmando. Yo creo ha sido muy claro y nos ha encaminado de la mejor forma", le dijo Jonathan Marulanda a El Vbar.

El lateral de Nacional habló del gol ante el Junior que causó polémica: "la intención se vio clara, yo freno para evitar falta y porque mi intención ya era encaminar a la presión a Viera y el hombre se enreda. Desafortunadamente para él me deja la pelota ahí. Cuando el juez va al VAR, Danny (Rosero) se me acero y me dice: 'manito me tocaste'. Pero yo le digo: 'te caíste solo'".

Atlético Nacional ha sido líder sólido y con 6 puntos sobre Millonarios que es segundo. "Nosotros tenemos los pies sobre la tierra y pensando en que cada partido es el más importante. En la liga y más en la nuestra, yo creo que marca eso, que somos el equipo a vencer. Yo creo que todos, incluso si nosotros estuviéramos en la parte baja de la tabla, quisiéramos ganarle al primero, yo creo que eso es una idea y una mentalidad que todos tenemos".

Al defensor de 25 años le ha costado consolidarse en otros equipos, ahora parece que es diferente: "he venido dando un apoyo un importante, ha sido más importante la confianza que me ha dado el profe Alejo que me ha llenado de muchos argumentos"-

Marulanda habló sobre las complicaciones que ha tenido el club verdolaga: "hay equipos que tenemos que igualarlos corriendo y por ahí metiendo porque en la parte física son más fuertes y seguramente nos van a complicar. Cuando tenemos que correr nos toca correr sin abandonar nuestra idea".