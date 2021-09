'Gato' Pérez, el primer colombiano en el Al-Rayyan, cuenta su experiencia

"Había mucho dinero, se paraban los entrenamientos por los rezos, solamente se juega y se entrena en la noche por el calor del día, seguramente son cosas que va a vivir James", recordó Ricardo Pérez en charla con Caracol Deportes. El bogotano inició su carrera en Millonarios, pasó por América, el fútbol chino y Liga de Quito antes de llegar a Arabia Saudita.

Puede decirse que el 'Gato' es el colombiano que mejor se ha adaptado al mundo árabe. Primero vistió la camiseta del Al-Ahli entre 1999 y 2000, regresó a Colombia y a China y en 2001 y parte de 2002 lo fichó el Al-Hilal que dirigía Francisco Maturana.

"En ese momento yo estaba jugando en Arabia Saudita. Me acuerdo que me contactaron directamente del Al-Rayyan de Catar y era solamente para jugar unos 6-7 partidos que era la parte de la liguilla final, tuve la fortuna de hacer 6 goles y esa fue mi experiencia con Al-Rayyan", agregó el exgoleador a Caracol Deportes.

Todo esto ocurrió en la parte final del 2002 y así fue el cambio para Ricardo Pérez: "Catar era un poquito más abierto que Arabia Saudita, donde sí eran más estrictos en el tema de religión, de sus costumbres, pero yo ya estaba acostumbrado al mundo árabe".

Le puede interesar

Estando en Doha ya en 2003, el 'Gato' también actuó en el Al-Qadeseyah de la segunda división. En aquel momento se vivía un momento difícil porque Estados Unidos estaba a punto de invadir Irak, país ubicado a 1.500 kilómetros. Incluso el Mundial Juvenil Sub 20 tuvo que aplazarse.

En ese momento no existía ninguna institución diplomática de Colombia en Medio Oriente, lo más cerca era Egipto por lo que de cierta manera se sentía solo y más cerca de una guerra. Ricardo Pérez también actuó en Emiratos Árabes Unidos y por eso su adaptación fue buena, más en un tiempo donde no existían las mismas comodidades para los futbolistas que hoy día.

Sobre James Rodríguez opinó el 'Gato': "Eran otras épocas, no es el mismo nivel del fútbol sudamericano o el fútbol europeo, pero se trataban de hacer las cosas bien. Obviamente el fútbol ha evolucionado. James busca reencontrar su fútbol, tener minutos, ser convocado a la selección más que pensar en el nivel, obviamente el nivel es mucho menor del que está acostumbrado a jugar".