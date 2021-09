"Estando en Al-Rayyan, Tabárez me seguía llamando. Cada DT es diferente"

"Al-Rayyan equipo muy grande de Catar, ecconómicamente es muy fuerte y es uno de los clubes más populares. Tiene un lugar de entrenamiento muy lindo, una cancha muy buena y es uno de los equipos que siempre está definiendo la Copa Asia como los campeonatos locales", le dijo Álvaro Fernández a El Vbar.

Sobre el nivel contó el uruguayo que jugó el Mundial del 2010: "la liga está creciendo, pero todavía no es muy fuerte a nivel internacional y mucho menos a las ligas que está acostumbrado a jugar James. Dependerá mucho de él como se tome estos meses en Catar para tener un gran nivel y volver a la Selección Colombia".

La gran pregunta es cómo afecta esto ser convocado a las selecciones. "Ir a Catar no me afectó en la selección porque yo me seguí entrenando de la mejor manera, estando en Catar incluso el maestro Tabárez me llamó para juegos de Eliminatorias y no tuve ningún problema, pero cada seleccionador es diferente", agregó Fernández.

Acerca de la decisión de James Rodríguez opinó el hoy volante de Plaza Colonia: "No vamos a desconocer los números que manejan en Catar económicamente. Seguramente también haya visto lo deportivo y sabrá que tiene que hacer un muy buen trabajo para estar en el radar de la selección. James tiene una calidad tremenda y todavía le queda mucho por dar".

La llegada de James ha causado gran controversia: "A la vista de los de afuera, de los que opinamos sin estar en el lugar de él puede ser un retroceso por el tema de liga. De estar en las mejores ligas del mundo a pasar a la de Catar, realmente los jugadores muchas veces van a jugar sus últimos años, puede tomarse como un retroceso, pero habrá que saber por qué James tomó la decisión, capaz necesitaba ritmo futbolístico y Catar le viene bien", subrayó Fernández-

El uruguayo concluyó con las condiciones del país y los hinchas: "hace mucho calor, se entrena de noche. No es un país que te prive de muchas cosas, podés hacer una vida normal, más siendo futbolista. En 2013 no iba mucha gente al estadio, sí se sentía el apoyo porque la gente lo seguía por televisión. Cuando jugamos la final del Príncipe sí se llenó".