Julio Comesaña: "Hay una buena posibilidad de clasificar"

Julio Comesaña, técnico del Medellín, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su debut en el 'Poderoso' este viernes, cuando reciba en casa al Once Caldas. El colombo-uruguayo aseguró que no hará mayores modificaciones y se mostró optimista de cara a lo que le resta al equipo.

"Conozco a la gran mayoría, los he visto jugar, trabajé con ellos, los he visto como personas, otros no, los estoy mirando. Encuentro un grupo con una determinación grande para trabajar", comentó Comesaña sobre el plantel de jugadores que se encontró en el equipo.

Y añadió: "ellos como grupo tienen una gran relación, hay cariño entre ellos. Están viviendo una situación un poco tensa, se acaba de ir un entrenador, ahora otro cambio. Una situación en la tabla de posiciones que mejoró un poquito con ese resultado importante que consiguieron en Montería".

Entretanto, comentó que de entrada no hará mayores modificaciones en su equipo: "No sería prudente hacer modificaciones sin conocer a fondo el equipo, teniendo en cuenta que quien estaba acá era una persona con conocimientos. Ya después yo veré cómo se desarrollan los partidos".

"Vamos a tratar de mantener lo más que se pueda los jugadores que venían actuando", completó.

Comesaña reveló que en el momento de contratarlo le dijeron los motivos para hacerlo. "Es la primera vez que alguien me dice por qué me traen a un lugar, nunca me había pasado, me llamó la atención. Para mí fue una sorpresa, no pensé que estaba en carrera para llegar al Medellín. Una de ellas me dijeron que por mi edad y por el recorrido que tenía en el fútbol, porque en los últmos años había conseguido resultados importantes, era una persona conocida y porque mi nombre caía bien acá en Medellín".

Al respecto agregó: "creo que gran parte de todo esto tiene que ver a mi comportamiento como ser humano".

Pensando en la clasificación, el estratega cree que con 20 puntos más de los 33 que quedan en disputan lograrán el objetivo. "Si miramos el puntaje, yo creo que hay buena posibilidad de clasificar, ahora hay que hacer 20 puntos de 33. Si aspiramos a llegar a semifinales, hay que hacer 31 puntos, si no, no podemos aspirar a nada".

Finalmente, comentó que nunca conoció versiones sobre un posible regreso al Junior. "Desde que me fui del Junior, yo nunca más hablé con nadie... nunca supe y escuché que yo era candidato a la dirección del Junior".