¿El comunicado le cerró las puertas de la Selección a Johan Mojica?

Las palabras de un futbolista sentido porque no lo convocaron a la Selección de su país hicieron que él mismo tuviera que retractarse por su frustración al no poder defender la camiseta Tricolor. Sin embargo, Johan Mojica espera que la polémica situación no signifique que las puertas se hayan cerrado para él.

"Quiero presentar mis más sinceras disculpas al profe Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, a mis compañeros de Selección, directivos de la Federación Colombiana y por último, pero no menos importante, a nuestra hinchada", publicó Johan Mojica en un comunicado en su momento.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el jugador colombiano habló sobre la situación y aseguró que espera recibir el llamado del cuerpo técnico en algún momento.

"Soy un futbolista de esa raza que le encanta competir, el no haber estado en la convocatoria siempre es triste y frustrante porque para ello se trabaja. Para mí, sería un verdadero placer poder hablar con el cuerpo técnico", dijo Mojica.

Sin embargo, confesó que nunca ha tenido algún acercamiento con la Selección Colombia desde la llegada de Reinaldo Rueda: "Ni el profe ni nadie del cuerpo técnico se ha comunicado conmigo. Mi comunicado no iba directo a ningún jugador o la Federación, y ofrezco disculpas si alguien se ofendió".

Mojica, no obstante, se mantiene en la ilusión de ser llamado al equipo nacional, para lo que está trabajando en el Elche: "El tema de Selección es lo primero por lo que uno trabaja. Siempre trabajo para cuando el profe me necesite. Estoy convencido que cuando lo llaman a uno a Selección, deja uno el alma por el país".