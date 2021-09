Diego Corredor: "Vamos a evaluar quién merece continuar en la institución"

"Emocionado porque es un equipo de mucha historia en el fútbol profesional colombiano y han pasado técnicos muy importantes por este equipo. Inicialmente vamos por un año con la posibilidad de mostrar el trabajo, esperando que salgan las cosas y podamos estar mucho tiempo en esta institución", le dijo Diego Corredor a El Alargue.

El boyacense salió del Deportivo Pasto el semestre pasado. "En este tiempo que estuve esperando la posibilidad, creo que el motivo que me lleva es que es una institución que deja trabajar a los entrenadores, obvio hay que dar resultados. Por la pandemia el tema económico ha sido complicado para todos los equipos y el Once quiere volver a los lugares de privilegio", agregó el DT.

Corredor se dio a conocer por el trabajo en su tierra natal y recordó: "tanto en Patriotas como en Deportivo Pasto cada que se termina un torneo se cambian todos los jugadores, me llegaban 12-15 jugadores y teníamos tres semanas de pretemporada donde lográbamos desde las primeras fechas mostrar una identidad. Acá analizar la nómina, hay buenos jugadores, de pronto falta un poco adaptación a la altura".

Le puede interesar

Ahora le toca trabajar con un plantel que él no armó, pero tiene planes para el futuro: "Once Caldas ha dado total autonomía a los entrenadores para traer a sus jugadores, eso fue lo que se dejó claro. Me dan la misma posibilidad a mí, de mostrar mi trabajo, de evaluar quién merece continuar en la institución, qué se puede traer, para hacer un equipo más fuerte".

Diego Corredor no descartó que lleguen a la última fecha peleando un puesto dentro de los ocho a pesar de que en este momento son los últimos de la tabla. "Que la gente en Manizales se motive por la forma de jugar el equipo, que se vea un futuro mejor", finalizó diciendo el entrenador.