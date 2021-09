Graterol: "Cuando no se puede jugar bien se gana, se defiende y se suma"

"No nos fue nada bien en la Eliminatoria. Como sabemos, resultados negativos, adversos, que por supuesto no generan felicidad", le dijo Joel Graterol a El Alargue. El arquero venezolano ha sido uno de los mejores en la liga colombiana y él lo sabe: "apunto siempre a estar entre los mejores, en mí mejor versión, mostrar mis mejores cartas en cada partido. Si me visualizo estando entre los mejores, pero todavía no es mi techo".

América viene de ganarle al Cali el Clásico. "Ganamos que es lo importante. Los clásicos son muy parecidos a las finales. Las finales más allá de jugarlas se ganan. Nosotos gracias a Dios lo hicimos, sumamos de a 3 puntos importantísimos. Sí sufrimos, el rival siempre estuvo un poco encima, hubo mucho esfuerzo de todo el América para defender", agregó el venezolano.

Émerson Batalla ha sido criticado, pero marcó en el último partido. Sobre esto contó Graterol: "el profe Osorio es el que le da oportunidad, lo pone a jugar. Todo mundo se da cuenta que siempre cuenta con él para jugar partidos importantes. Su calidad física, la naturalidad, lo dotado que es, su talento. Batalla es muy bueno, creo que tiene que darse cuenta de eso y prepararse siempre. Demostró que puede ser capaz de hacer goles y en este momento que estaba tan criticado".

Acerca de las rotaciones del técnico opinó el guardameta: "hay que adaptarse, hay que respetar las decisiones del profesor. Él es el que con su ojo técnico decide el 11 titular, para cada rival, para cada partido y lo importante de nosotros los jugadores es estar aptos y disponibles al 100%".

Joel Graterol es consciente que el América no ha tenido un buen nivel de juego. Sin embargo, "cuando no se puede jugar bien se gana, se defiende y se suma".