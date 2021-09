Planes de intervención: ¿la clave para mejorar la seguridad ciudadana?

En Hora20 un programa especial para analizar la creciente inseguridad en las ciudades del país, pues ante los hechos de los últimos días en las principales capitales, la percepción de que la seguridad en las urbes se deteriora, parece ser una realidad. Se debatió sobre los planes de las administraciones locales, el papel de la policía y la influencia de factores como el microtráfico; la reincidencia de los criminales y de una justicia que parece no operar a tiempo.

En un restaurante, paseando por el barrio, a las afueras de un hospital o simplemente entrando a la vivienda, estos son los escenarios en los cuales se han llevado a cabo homicidios o hurtos masivos en los últimos días en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Escenarios que han llevado a una sensación de mayor inseguridad en la que ni en el transporte público, ni en los restaurantes, ni en la propia casa se tiene aparente seguridad.

Durante el 2021 se ha visto un aumento de la inseguridad en la ruralidad con masacres y asesinatos de líderes sociales, no obstante, al tiempo que las ciudades han ido recuperando la normalidad, la criminalidad también lo ha hecho, pues en ciudades como Bogotá solo el homicidio creció un 15 por ciento entre enero y agosto del 2021, si se compara con el mismo periodo 2019. En Barranquilla el incremento es del 15 por ciento, mientras que los robos parecen demostrar un incremento y en ciudades como Bogotá se responde con un plan que en menos de un mes deja al menos 1.600 detenidos. En lo que alcaldías, gobierno nacional y fuerza pública coinciden es que se trata de un reacomodamiento de bandas criminales, de microtráfico y de problemas sociales que se ven exacerbados por cuenta de la pandemia.

Los problemas de inseguridad ciudadana que hoy enfrenta el país podrían contar con diversas variables: solo el 20 por ciento de los capturados es procesado con medidas intramuros, el resto o al menos la mayoría lo hace en libertad; al tiempo están los problemas entre justicia, Fiscalía y Policía; o el aparente cortocircuito en algunas ciudades entre los alcaldes y las autoridades de policía. Al tiempo, los problemas sociales, el desempleo y el aumento de las desigualdades agudizan las dinámicas de la inseguridad.

Lo que dicen los expertos

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, hay cierto “éxito” de la carrera delictiva en el caso colombiano, “hay dinámicas que han entendido el comportamiento de policía, hacen inteligencia, saben que hay altos niveles de impunidad”, por lo que asegura que no se debe dejar de lado que los delincuentes son actores racionales que miden los riesgos y la capacidad de respuesta de las autoridades.

En cuanto a la Policía, dijo que ha perdido la capacidad de procesar y recaudar información, esto, según explica por una fractura entre la sociedad y los servicios de inteligencia. “Si no se soluciona esa relación con la ciudadanía, tema de la seguridad no se va a mejorar”.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en mercados ilegales, violencia urbana y crimen organizado, señaló que hay factores como la fragmentación de delincuencia común y organizaciones criminales o el aumento de mercados como el hurto que inciden en el aumento de la inseguridad en las ciudades.

Advirtió que un patrullaje mixto como el que se propone en Bogotá, lo único que lograría sería un aplazamiento temporal del crimen, pues dice que esto ya ha ocurrido en otras ciudades como Cali, y recalca que “si no hay una actividad paralela y construcción de comunidades, es probable que cuando termine, el crimen repunte”, concluyó.

Jerónimo Castillo, director del Área Seguridad y Política Criminal en Fundación Ideas para la Paz, comentó que no es muy claro lo que sucede, pero que en realidad no hay un deterioro generalizado de la ciudad, y que el problema está concentrado en los homicidios. También comentó que se debe romper la simetría institucional “estamos concentrados en estrategias de carácter policial, pero no entramos en mercados de productos robados como celulares donde hay que desarticular estructuras secundarias”.

Para Claudia Gómez, especialista en temas de seguridad pública y ciudadana, hay debilidades en investigación criminal y autoridades territoriales que creen que mayor pie de fuerza es una solución, “pero se sabe que es imposible crecer a esa velocidad como se piensa”, agregó que, estudiar y conocer el tipo de estructuras criminales, su ubicación y las actividades, es un ejercicio fundamental para el trabajo de las autoridades y desarticulación de estas bandas.

De otro lado, comentó que las actividades ilícitas viven al lado de las legales, “hay que tener buen perfil de actividades ilícitas, sin ese estudio difícilmente fiscales y jueces podrán hacer imputación”, concluyó.