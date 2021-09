"No presto atención si los hinchas me quieren, me concentro en mi trabajo"

Emerson Batalla, autor del gol del triunfo del América en el clásico ante el Cali, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a su anotación y le restó importancia a los comentarios y críticas que ha recibido de la afición 'Escarlata'. El extremo se mostró agradecido por la confianza que ha recibido de Juan Carlos Osorio.

De su gol, Batalla comentó que era "algo que venía haciendo en los entrenamientos, afortunadamente se me dio y pude hacer el gol del triunfo, importante para seguir sumando en la tabla de posiciones".

El jugador de 20 años recalcó que los cambios en la nómina para el sábado no fueron pensando en el partido de la Copa Colombia. "No es un secreto para nadie como trabaja el profe, sus rotaciones, eso ya viene con él y no es que estaba pensando en el partido de Copa sino que siempre procura darle la oportunidad a todos y hay que estar preparados para ese momento".

Mientras que de los comentarios de los hinchas, mencionó: "no le presto mucha atención a eso, si me quieren o no, yo solo me concentro en seguir trabajando y ayudar al equipo de la mejor manera".

Finalmente, de Juan Carlos Osorio, comentó: "gracias a Dios tengo la confianza del profe, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a crecer".