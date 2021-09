Aldair Valenciano: "Estoy preparado para que mi papá me critique"

Aldair Valenciano firmó contrato profesional con su primer equipo de Colombia, Independiente Santa Fe, club con el que venía entrenando en la pretemporada. El delantero, hijo del histórico Iván René Valenciano, habló con el Carrusel Caracol sobre su llegada el cuadro 'cardenal'.

En principio, el futbolista de 24 años destacó sus cualidades y las características diferenciales con su padre.

"Me caracterizo por ser delantero con gol, es lo que me marca; de mi papa, remato fuerte, desde niño he tenido esa característica, y yo tengo más movilidad que él, él mismo me lo ha dicho, tengo más movilidad y más capacidad asociativa. La gente va a ver un delantero con mucha movilidad, buen remate de media distancia y con gol", expresó.

Sobre las cosas que no Aldair Valenciano no haría respecto a la carrera de su papá, comentó:

"Todo Colombia sabe la historia de mi papá, eso lo tengo claro, las cosas que hizo fuera de la cancha o cómo vivía su vida es algo que no haría y lo he hablado con él, y qué haría, goles, porque eso es lo que me va a llevar lejos", destacó.

Asimismo, se refirió a las comparaciones que se comenzarán a hacer más notorias respecto a su padre y por qué nunca había jugado en el fútbol colombiano.

"Yo soy muy independiente, siempre he luchado y tomé mi camino, hice las cosas con el apoyo de él, pero nunca le dije que llamara a algún técnico, por eso decidí irme a otros países, para hacer un nombre. La comparación con mi papa va a estar, pero yo quiero hacer mi historia, mi nombre y por eso nunca había estado en un equipo del fútbol colombiano. La emoción de él es porque la conseguí así, la gente cree que porque soy hijo de valenciano estoy en Santa Fe, pero no lo es", dijo.

Finalmente, hizo mención a la participación de su padre en los medios de comunicación y las críticas que espera por parte de él respecto a su fútbol.

"Estoy preparado para que mi papá me critique, si hago las cosas mal, tiene toda la autoridad para decirlo públicamente en El VBar o en otros medios de comunicación", concluyó.