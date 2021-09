Falcao: "Quiero brindar esperanza e ilusión a todos los rayistas"

Falcao García, nuevo jugador del Rayo Vallecano, aseguró sentirse muy emocionado por su regreso al fútbol español y agradeció el cariño de los hinchas, quienes se encuentran a la expectativa por su debut en el club de Vallecas.

"Muy emocionado por fichar con el Rayo, estoy contento por el cariño que la gente me ha mostrado, como jugador no eres consciente de ese tipo de detalles", manifestó el 'Tigre' en el programa Radioestadio de Onda Cero.

"A mí edad y con todo lo que he vivido en el fútbol, sentir el cariño de la gente me llena de mucha felicidad", añadió al respecto.

El 'Tigre' reiteró su compromiso con su nuevo club: "estoy contento de estar en el Rayo, para mí es una oportunidad muy importante, quiero aprovecharla y dar el máximo a mí. Quiero ser un jugador que le brinde esperanza e ilusión a todos los rayistas".

Falcao se refirió al elogió que le hizo Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, quien lo puso a la altura como rematador de Pelé y Hugo Sánchez. "Agradecido por la confianza que me dan, es verdad que mi paso por Atlético de Madrid y también por otros clubes he podido tener una efectividad importante y deseo poder dar lo mejor de mí".

FInalmente, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia no se puso una cifra de goles a marcar esta temporada. "No hay que ponerse un límite, un techo, lo más importante es buscar partido a partido la oportunidad de marcar".

El 'Tigre' sería presentado este lunes con su nuevo equipo; mientras que se espera que su debut oficial sea el próximo sábado frente al Gerafe.