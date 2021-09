Upegui: "No hubo ninguna explicación en mi salida del Bucaramanga"

"Luego del último partido hablé con el presidente del Bucaramanga y me dijo que el máximo accionista había tomado la decisión de no continuar conmigo como DT del equipo y no me dio ninguna explicación del porqué", le dijo Óscar Upegui a El Alargue.

El técnico era quinto en liga y el equipo venía jugando bien. "Ahora que estoy desempleado aprovecho para estar con mi familia, ver que proyectos ahí por ahí, y esperar si puedo seguir dirigiendo más adelante en otro equipo. Igual seguiré preparándome y estudiando para mejorar siempre y estar listo", agregó Upegui.

Al santanderenado lo dejó "perplejo la noticia", aunque tiene claro que "a pesar que no esté en la institución le sigo haciendo mucha fuerza a este grupo". Upegui fue gerente deportivo en el pasado, jugador y entrenador por lo que nadie le quita su amor 'leopardo'.

"No me voy enojado con el Atlético Bucaramanga ni nada por el estilo, me voy triste y preocupado porque no están valorando los resultados. Pero uno debe dar todo en el sitio donde trabaje y por eso hice lo que fuera por la institución", finalizó diciendo Óscar Upegui.