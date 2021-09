"Si sos de Nacional y no llaman al de Millonarios los hinchas van a hablar"

Sebastián Pérez volvió a aparecer en el radar luego de un par de años donde tuvo algunas lesiones, apenas jugó un partido en Pachuca, volvió a tomar ritmo en Barcelona de Ecuador y se marchó a Boavista. Recientemente el club portugués lo compró y el antioqueño en charla con El Alargue se mostró feliz en su nueva etapa en Europa.

Pérez fue convocado a la pasada Copa América e hizo su balance: "después de muchos años de no estar fue una sensación de 'redebutar'. Lástima el entorno sin público, pero de todas formas se disfrutó. Se obtuvo un buen resultado, ser tercero no es para nada malo. Obviamentee teníamos la mentalidad de llegar a la final".

Acerca de su ausencia para estas Eliminatorias agregó: "cuando sale la lista uno está pendiente a ver si sale el nombre de uno. Hoy en día lo que hay que agraceder es que en Colombia hay tantos jugadores que de cualquier lado pueden agarrar, algo que quizás no pasaba hace 15 o 20 años donde no abundaban los colombianos en el exterior".

Hubo muchas críticas cuando Reinaldo Rueda lo convocó y el jugador comentó: "Las críticas o que me enaltezcan no me afecta. Habrá gente que con el llamado de uno se sienta un poco incómoda, se sienta mal. En Colombia sucede mucho que si sos de Nacional y no llaman al de Millonarios los hinchas de Millonarios van a hablar, si sos de Nacional y no llaman al de Junior los de Junior van a hablar. Es normal, hay que vivir con esa crítica y entenderlo".

"Yo también soy hincha, fui hincha y fui al estadio y muchas veces me preguntaba por qué no llamaban a este o al otro. Lo que sí deberíamos ponernos de acuerdo es que así no convoquen al que yo quería, cuando juega la selección es un sola camiseta, un solo país y hay que apoyar. Las críticas son normales en un país como Colombia donde hay tanta diversidad, tantas ciudades, tantos equipos y es imposible gustarle a todo el mundo", subrayó el mediocampista.

Sobre James Rodríguez opinó: "Siempre le hará falta a la selección, y cuando él está el valor de la selección sube, lo bueno es que hoy en día tenemos muchos jugadores de nivel de los cuales echar mano. Ningún club, ni selección, puede depender de un jugador".

También habló sobre los experimentados de la Tricolor: "no hay que criticar el llamado de jugadores históricos como Falcao, porque él, James, Cuadrado, Ospina, son jugadores que han dado demasiado y se ganaron con creces el estar en la selección, han hecho mucho por Colombia".

Sebastián Pérez jugó en La Paz y cree que va a ser un partido difícil y hay que dosificarse. Por último habló del técnico Reinaldo Rueda: "El profe es una persona que transmite mucha tranquilidad, mucha seguridad, siempre te va a respaldar".