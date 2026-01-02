Pasto registra el primer feminicidio del 2026

Pasto - Nariño

Un grave hecho de violencia se registró en las primeras horas de este jueves 1 de enero en la ciudad de Pasto, donde una mujer fue asesinada al interior de una vivienda ubicada en el barrio Pejendino.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el caso ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, en medio la celebración de año nuevo, ahí tras una situación de intolerancia, un vecino le habría causado múltiples lesiones con arma blanca y un objeto contundente, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.

La rápida reacción de la patrulla de vigilancia del sector permitió la captura del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes y actualmente es judicializado por este homicidio.

Aumento de riñas marcó la madrugada en la ciudad

Este caso se registró en medio de un balance preocupante de orden público durante la celebración de Año Nuevo en Pasto, en el que según el reporte oficial, después de las 3:00 y 4:00 de la madrugada se presentó un incremento significativo de riñas en distintos sectores de la ciudad, principalmente asociadas al alto consumo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades atendieron más de 50 riñas durante la jornada y alrededor de 38 personas fueron trasladadas a centros de detención transitoria por comportamientos relacionados con intolerancia y alteración del orden público.

Desde la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para que las celebraciones no deriven en hechos de violencia y recordaron que continúan los operativos de mediación y control para prevenir nuevas situaciones que pongan en riesgo la vida.