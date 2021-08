“Pensé que no lo lograría”: Periodista chileno que salió de Afganistán

Jorge Said, periodista chileno que logró salir de Afganistán, habló en 10AM Hoy por Hoy de su travesía para trasladarse a España apenas los talibanes se tomaron el poder. De acuerdo con sus palabras, casi no lo logra.

“Estoy en España, el periódico El País me ha ayudado muchísimo pero me cuesta mucho estar en una situación normal; los fantasmas de Afganistán me persiguen, gente que me pide ayuda, el teléfono no deja de sonar y todo eso no deja conciliar fácilmente el sueño”, contó el periodista.

“La salida fue un infierno y muchas veces pensé que no lo íbamos a lograr”, apuntó Said quien relató paso a paso como fue su salida y lo que tuvo que arriesgar para que los militares estadounidenses lo ayudaran a salir.