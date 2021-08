“La dictadura es la misma”: sirio que vive en Colombia sobre Afganistán

Ahmad Tayel, un sirio que llegó a Colombia en 1992 en compañía de su familia, habló en 10AM Hoy por Hoy de su travesía y explicó por qué se quedó en Colombia y las similitudes entre el conflicto que se vive en Siria y el que hay en Afganistán.

“Salimos por muchísimas razones, estaba trabajando en una fundación cultural y me enviaron a Colombia. En Siria hay un sistema dictatorial complicado que coarta la libertad, por estas dificultades me fui y ha sido una experiencia muy buena, he aprendido sobre otras culturas”, comentó.

Sobre lo que pasa en Afganistán, Tayel señaló: “Es una situación complicada la que vive el pueblo de Siria, son diferente problemas que los que enfrenta Afganistán, pero las dictaduras son iguales porque imponen una religión… La dictadura es la misma, no importa en que se arropa”.

También se refirió a la comunidad musulmana en Colombia: “En comparación con otros países, incluidos en América Latina, la comunidad musulmana es muy pequeña… Los musulmanes en Colombia tienen dos componentes, el componente religioso y que no tenemos el mismo rechazo que tenemos en Europa”.

“Yo me vine preparado intelectualmente a aprender de los hermanos humanos diferentes. Una persona con mucha lectura se convierte con el tiempo en un ser universal y siempre estará preparado a captar lo positivo”, concluyó.