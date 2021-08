“No nos hemos ido en 30 años, no nos iremos ahora”: Cruz Roja en Afganistán

En 10 AM Hoy por Hoy habló Ignacio Casares, jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Kandahar, segunda ciudad de Afganistán, sobre el panorama que se vive en este país luego que los talibanes controlaran el territorio.

“Si tuviera que elegir una palabra para describir lo que está pasando en Afganistán, sería incertidumbre”, comentó Casares y agregó que ya comenzó a ver a las mujeres utilizar el ‘Burka’, una prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo, pero que también ha visto a unas usando el ‘Hiyab’, un velo que cubre la cabeza y el pecho.

Sobre cómo está la situación en Kandahar, el integrante de la Cruz Roja comentó: “Cuando yo llegué, todos los días había bombardeos y tiroteos, pero cuando los talibanes entraron, ya no se escuchan tiroteos. Me he fijado que hay gente en la calle, hay negocios abiertos, digamos que la ciudad ha vuelto a la calma mucho más rápido de lo esperado”.

Por último, se refirió a sí está esperando que lo saquen del país ante esta situación: “Hemos estado por más de 30 años y no nos vamos a ir ahora, hemos afrontado situaciones muy difíciles, hablamos todos los días de este tema y todos han mostrado estar muy comprometidos para cumplir nuestra misión”.