Óscar Upegui: "Las estadísticas y el análisis del juego están a mi favor"

El entrenador santandereano, Óscar Upegui, habló con El VBar de Caracol Radio luego de ser despedido sorpresivamente del Atlético Bucaramanga tras la derrota contra Alianza Petrolera en la fecha 7 de la Liga Colombiana.

Upegui, dejó al equipo en el quinto puesto de la Liga con 13 puntos, tras cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. No obstante, su equipo cayó 2-1 ante Alianza Petrolera y contó cómo recibió la noticia de su despido.

"Es decisión de la junta directiva, de la dirigencia del Bucaramanga y no sé, me dijeron que ya no era el técnico del equipo. Supongo que fue por la derrota de ayer. Los resultados en condición de local no fueron los esperados, pero los números están de parte mía; con los mismos puntos del tercero, a un partido de pasar a cuartos de final de la Copa y muy cerca en la tabla de reclasificación. Siento que esa fue la decisión tomada y hay que asumirla", dijo.

Sobre lo que le dijeron los jugadores tras la noticia, reveló: "Yo esta mañana pasé al entrenamiento y me despedí de los jugadores. Hablé con ellos, charlé con ellos, algunos me han escrito preguntando cosas, el capitán hizo una charla con ellos, con nosotros esta mañana. La manifestación de aprecio que hemos tenido por ellos es recíproca. Pero también hay que entender que es un grupo de jugadores con el tercer técnico en el año", comentó.

Ante su sentimiento respecto a esta decisión, dijo: “Hay sorpresa. Y esa sorpresa lo lleva a uno a tratar de asimilar las cosas, estoy perplejo por la situación, en la estadística y resultado de juego en el análisis, todo estaba a mi favor, pero entiendo que son decisiones que toman los directivos y hay que aceptar. Disgustarme, sentirme frustrado y pelear no cambia, hay que asumir esto como un aprendizaje y prepararme para lo que viene porque espero seguir dirigiendo".

Upegui, también hizo parte la parte de la dirigencia del equipo, ya que fue presidente. Ante la pregunta de si él como presidente hubiera despedido al técnico tras el resultado de la fecha 7, comentó.

"No. No lo hubiera sacado. Cuando estuve en la parte directiva siempre manejamos unos ítems para darle todas las posibilidades a los técnicos y un análisis del rendimiento que no se limitara solo al resultado, también porcentajes para manejar en caso tal de hacer un cambio, y en esos ítems no estaba esto", finalizó antes de decir que cumplió su ciclo en el equipo y que no aceptaría una oferta en un cargo dirigencial.