De una pedrada en el pecho murió joven en medio de una riña en El Pozón

Lo que inició como una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en el sector suroriente de Cartagena. Ismael Florián, un joven de 24 años de oficio albañil, falleció en la madrugada de este primero de enero tras quedar atrapado en medio de una violenta riña en el barrio El Pozón.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según testigos, el joven no participaba directamente en el enfrentamiento, sino que quedó expuesto mientras varias personas se lanzaban objetos contundentes. En medio de la lluvia de proyectiles, una piedra impactó con fuerza en su pecho, provocando que Ismael se desplomara de inmediato y perdiera el conocimiento.

Aunque fue auxiliado por personas presentes y trasladado de urgencia al Hospital de El Pozón, los médicos confirmaron su deceso poco después. El reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena indica que el fuerte impacto le provocó un paro cardíaco fulminante.

Las autoridades revisan testimonios para identificar a los responsables de lanzar el objeto que segó la vida de este trabajador, mientras su familia espera la entrega del cuerpo en Medicina Legal.