José Heriberto Izquierdo regresa al Brujas de Bélgica

El atacante pereirano José Heriberto Izquierdo regresará al Brujas de Bélgica, equipo con el que se dio a conocer en Europa y en el que dejó un legado importante tras un paso de tres temporadas.

Izquierdo, 29 años y cuyo contrato con el Brighton de la Premier League finalizó recientemente, retornará al fútbol belga luego de cuatro años en el Inglaterra.

“Estoy muy contento de que el Club me esté dando esta oportunidad. Siempre me he sentido bien aquí y las instalaciones para volver a mi antiguo nivel no son mejores que en el Belfius Basecamp. La 'Familia Club' no es un eslogan vacío sino algo que realmente siento aquí. Haré todo lo posible para volver a mi antiguo nivel y espero poder mostrar mi gratitud en el campo de Jan Breydel a su debido tiempo", comentó el colombiano en declaraciones recopiladas por la página web del Brujas.

Izquierdo marcó 23 goles y aportó 11 asistencias durante 58 partidos disputados en la Jupiler Pro League, donde además recibió la Bota de Oro, se consagró campeón y fue elegido como futbolista del año.

Su paso al Brighton en 2017 le abrieron las puertas al Mundial de Rusia 2018; no obstante, poco después de ello fue víctima de fuertes lesiones, que lo terminaron marginando por completo de los campos de juego.