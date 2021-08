¿Qué soluciones encontrar ante inseguridad en la ruralidad y ciudades?

En Hora 20 un debate para analizar cuáles son las garantías de seguridad que hoy tienen los colombianos ante las masacres; asesinato de líderes sociales, excombatientes o los ataques contra líderes estudiantiles como el de Esteban Mosquera.

La sensación de inseguridad de los colombianos es cada vez mayor, esto al parecer sin importar el espacio, el lugar o la circunstancia en la que se encuentre, pues la inseguridad ataca desde la capital, como ha quedado registrado en videos en los últimos días, hasta las masacres que tienen lugar en puntos como Saravena en Arauca o el asesinato en contra de un líder estudiantil el lunes en el centro de Popayán. En la última encuesta Invamer de junio, el 93% de los encuestados respondió que la inseguridad estaba empeorando, siendo el peor indicador de toda la encuesta.

Ante este panorama y sensación de inseguridad tanto en el plano regional, rural, como en las grandes urbes, la realidad parece complicarse, por ejemplo, en lo que va del 2021 se han registrado 67 masacres según Indepaz, 18 más que en el 2020 si se tiene en cuenta el mismo periodo. En cuanto a líderes sociales, hay una reducción en el conteo que hace el instituto, pues a la fecha durante el 2020 ya se contaban 202 líderes asesinados, mientras que en el 2021 la cifra es de 108. A este panorama, se suman los ataques contra líderes estudiantiles, como el de ayer en contra de Esteban Mosquera un líder de las manifestaciones estudiantiles de 2018 que venía recibiendo amenazas hasta que finalmente fue asesinado, o el caso de Lucas Villa en Pereira durante las manifestaciones de mayo de este año.

De otro lado, está la inseguridad en las grandes ciudades, pues justo este martes la alcaldesa le expresó al gobierno nacional que considere la seguridad ciudadana como un asunto de máxima prioridad dentro de la seguridad nacional y que al tiempo se priorice el uso de recursos para combatir bandas criminales. Pues la inseguridad en la ciudad viene en aumento, según la Secretaría de Seguridad, solo en junio se presentaron 2.486 hurtos más que en el mismo mes del 2020, mientras que, en homicidios, este año se han registrado 22 más frente al año anterior, un panorama en medio de un déficit de 10 mil policías para la ciudad y de una percepción de que la ciudad es muy insegura en un 76%

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, destacó que estamos en un contexto en el que sensación de seguridad coincide con datos en seguridad y relacionado con deterioro en condiciones de seguridad. Agregó que desde hace varios años se ha estado hablando de volver a épocas pasadas en términos de conflicto, una tesis que ha criticado, pero en la que dice que sí cree que estamos en una posibilidad real de involución en términos de condiciones de violencia.

De otro lado dijo que las cifras en seguridad ya no son solo las zonas PDET, “hay también zonas urbanas. Las cifras vienen creciendo y eso no venía así en gobiernos Uribe y Santos. Meta del gobierno no era ambiciosa y estamos lejos de cumplirla”, afirmó.

María Luisa Rodríguez, abogada, doctora en derecho constitucional, profesora en la Universidad Nacional, señaló que en un país donde la disidencia está sancionada, nos pone en una calidad democrática bastante baja o mediocre. “El país tiene mucho que mejorar y toca ver las responsabilidades de los gobiernos”, y advirtió que cuando el gobierno dice que se han reducido el número de muertos, es sencillamente ofensivo para los ciudadanos y la sociedad que en parte quiere apropiar el discurso de la paz.

Para Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario, columnista, no se trata de reducir estadísticas, “una sola persona que sea una víctima de la violencia es malo”, pero son las autoridades las que determina sobre qué hay una relación al momento que ocurre un crimen. También afirmó que hay cifras importantes de reducción de violencia como las pocas muertes en zonas donde se ha trabajado con el PNIS como en el departamento de Bolívar.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional e investigador de DeJusticia, planteó que hay una sensación de inseguridad acompaña de un deterioro de indicadores en seguridad. “En los últimos 15 o 20 años habíamos mejorado la seguridad, en los últimos dos años el deterioro es profundo”, y aseguró que hay preocupaciones importantes con indicadores como a la combinación de factores que van de lo estructural hasta las responsabilidades del gobierno.

Para Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, hay una situación bastante compleja este año en el que se ha agudizado la situación, “hay que esperar las estrategias, pero creo que hay temas estructurales”. Afirmó que las masacres en una buena medida están concentradas en unos departamentos, y que en municipios como Tumaco la violenica viene de mucho antes que este gobierno y con una fuerte relación con las dinámicas del narcotráfico.

Por último, comentó que en Bogotá se esperaría mayor articulación, “se requiere mayor trabajo con la justicia; a veces los delincuentes terminan en libertad, pero hay buen trabajo de las otras autoridades”, puntualizó.