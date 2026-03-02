Procuraduría formula pliego de cargos contra candidato a la Cámara por el Guaviare

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Luis Orlando Castro, exgerente de EMPOAGUAS E.S.P. y hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo.

De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Instrucción, el proceso disciplinario se origina en presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia exigidos para ejercer la gerencia de la empresa de servicios públicos EMPOAGUAS.

Según el expediente, Castro habría ocupado el cargo sin acreditar el título profesional en las áreas establecidas por el manual específico de funciones, así como la experiencia mínima en cargos gerenciales o directivos, cuyas condiciones eran obligatorias para asumir la dirección de la entidad.

La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave cometida a título de dolo, lo que implica que el ente de control considera que el exgerente habría actuado con conocimiento de las exigencias normativas vigentes y pese a ello habría aceptado o ejercido el cargo.

En cuando a la responsabilidad disciplinaria, las sanciones podrían incluir suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas.

En el contexto electoral, una eventual inhabilidad en firme podría impedirle ejercer el cargo de representante a la Cámara, incluso si resultara elegido en las urnas.

Expertos advierten que la elección popular no neutraliza los efectos de una sanción disciplinaria. Si se configura una inhabilidad posterior a los comicios, podrían activarse los mecanismos previstos en la legislación electoral, lo que eventualmente afectaría la representación del