"Viene una semana para mostrar que el equipo está para grandes cosas"

Vladimir Hernández, jugador del Medellín, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad del 'Poderoso', el jugador se mostró preocupado por el último juego ante Millonarios, pero esperanzado en recomponer el camino en el próximo partido de Copa Colombia y Liga.

"Un balance negativo por el resultado adverso, el equipo salió bastante golpeado después de ese partido, más por el planteamiento de nosotros, no hicimos lo que trabajamos a lo largo de la semana. Millonarios nos quitó el balón y nos marcó dos goles, tenemos que concentrarnos en lo que viene, estamos muy relegados en la tabla", comentó de la derrota sufrida el sábado pasado.

De su actualidad y los nuevos refuerzos, explicó: "Han llegado jugadores muy buenos, jugadores que vienen a aportar como yo, pero yo creo que veníamos en una ascendencia muy buena, el equipo había mostrado cosas muy buenas en el partido contra Once Caldas y contra América. El equipo de a poco va cogiendo y va tomando la mano de lo que quiere el profe".

Entretanto, destacó de su experiencia con 'Bolillo' Gómez: "es la primera vez con el profe, ha sido muy bueno, muy buena experiencia. Un técnico con mucha capacidad y con mucha experiencia en el fútbol, que sabe mucho en el fútbol táctico. Me estoy esforzando para dar lo mejor en ataque y también para ayudar a mis compañeros. Esperamos poder recibir muchas alegrías en los partidos que vienen".

Respecto al cambio de cara del 'Poderoso' del triunfo ante el América a la derrota de Millonarios, comentó con sorpresa: "No es posible que un equipo te cambie en una semana, siempre va a ser preocupante tanto para él como para nosotros. Con América nos vimos superiores, con Millonarios no estuvimos a la altura. No sabemos qué pudo haber cambiado, porque siempre se trabaja bien en la semana".

Pese a ello, Hernández confía en conseguir un triunfo en los dos partidos que afrontarán esta semana por Copa y Liga: "Viene una semana importante, vienen partidos muy seguidos, ojalá que podamos mejorar y empezar a sumar de a tres para meternos entre los ocho".

Al respecto añadió: "Semana muy importante, semana para dar lo mejor, para hacer las cosas bien y sentir que el equipo está para cosas grandes. Primero tenemos al Cali, un rival complicado en Copa, ya lo enfrentamos en Cali, un empate, sabemos que nosotros somos el último campeón del torneo, tenemos que hacerlo respetar".

"El sábado un partido súper importante para demostrar que este equipo puede estar en los ocho, vamos a enfrentar a un rival complicado en la tabla, para aquí nadie regala nada", agregó sobre la visita al Huila.

De su regularidad en el Medellín, comentó que no pudo estar 100% en los útlimos dos juegos debido a una sobrecarga muscular. "Venía siendo titular los primeros partidos, lastimosamente contra Equidad tuve una carga que me costó estar contra el América y ahora con Millonarios el profe decidió dejarme en el banco. Ojalá que ya pueda estar en Copa y luego en Liga".

Finalmente, aseguró que tanto el plantel como Hernán Darío Gómez, se encuentran preocupados por la actualidad. "El profe siempre está preocupado porque al le gusta que el equipo esté arriba y juegue bien, en este momento no lo estamos, él siempre está preocupado, pero trabajando. Él está como nosotros, preocupado pero con las ganas de que venga el próximo partido y poder meternos a los ocho".