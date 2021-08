Herney Duque: "Deseo ser el DT de la Selección Sub-20, lo veo cerca"

Herney Duque, técnico manizaleño que será postulado por Álvaro González en la Federación Colombiana de Fútbol para reemplazar a Arturo Reyes como técnico de la Selección Colombia Sub-20, dialogó con El Carrusel Caracol sobre la posibilidad de que se dé dicho cargo. El manizaleño se mostró optimista y dio una breve descripción sobre su perfil.

"Yo he trabajado las formativas de Once Caldas, en una primera instancia, luego trabajé el ascenso del fútbol argentino con Cañuelas, un equipo que anda buscado el ascenso a Metropolitana, trabajé en el ascenso de Venezuela con el JBL del Zulia, trabajé un proyecto con el doctor Duván Vásquez en el Deportivo Pereira de promover jugadores que fue exitoso y luego pasé a trabajar en el Once Caldas donde estaba realizando el proyecto hasta el momento que terminaron el contrato, al mismo tiempo que se lo terminaron a Juan Carlos Henao", describió sobre su hoja de vida.

Respecto a la posibilidad de que González, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF , lo postule como sustituto de Reyes, se mostró honrado. "Cualquier entrenador colombiano en nivel de promoción y ascenso lo desea, sería un honor, una oportunidad grande".

Y al respecto añadió: "Lo deseo, poniendo una mentalidad positiva lo veo cerca".

Duque describió su preparación: "tengo la preparación de ATFA, del nivel universitario, tengo la preparación autodicdatica, soy un estudioso de la parte de la neurociencia. Ya en campo desarrollo un fútbol de posesión, un fútbol que tenga que ver con las raíces nuestras".

El técnico manizaleño destacó que es necesario que el fútbol colombiano retome la posesión y el control por dentro, entre otras cosas. "Colombia desde hace rato perdió el control del fútbol por dentro, eso hay que retomarlo".

Y de los jugadores que son de su agrado, comentó: "Lo primordial es la sensibilidad por la pelota, la inteligencia. Hay que recuperar ese juego que nos caracterizó y por el cual nos reconocen a nivel mundial. Lo que Herney Duque garantiza es un fútbol de posesión".