La Buena y La Mejor: Gilberto Santa Rosa

Gilberto Santa Rosa nació en Santurce, Puerto Rico el 21 de agosto de 1962. Es un cantante de salsa y baladas románticas, reconocido como 'El Caballero de la Salsa'.

Su padre era un dibujante de planos de ingenería y su madre una operadora de las primeras computadoras IBM de la isla puertorriqueña.

Inició a sus 24 años como solista y director de la orquesta con el apoyo de la compañía Combo Records del maestro Rafael Ithier y el productor Ralph Cartagena. Grabó 4 discos y se convirtió en una de las promesas más importantes de la salsa.

En el año 1990 hizo su debut teatral en la obra 'La pareja dispareja'. También realizó un concierto en el Centro de Bellas Artes junto a Luis Enrique.

Alcanzó una fama internacional con éxitos como 'Si no me ven llorando', 'Esas lágrimas', 'Ni te llamo ni te busco', 'Pa' quererse no hay que verse', 'Vivir sin ella', 'Conciencia', 'Perdóname', 'Sin Voluntad', 'Pueden decir', 'No quiero na' regala'o', 'Sombra Loca', 'Me volvieron a hablar de ella', 'Que manera de quererte', 'Conteo regresivo', entre otras.

Además, hizo parte de versiones en los temas como 'Caballo Viejo' de Simón Díaz, 'Dime por qué' de Ismael Rivera y 'Buenas noches Don David' de Ricardo Arjona.