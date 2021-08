“Concluí que el contratista no entendió qué había que hacer”: Arquitecto

Alberto Samudio es un arquitecto que ha trabajado en la restauración de las murallas y otros monumentos históricos de Cartagena; habló en 10AM Hoy por Hoy sobre el manejo errático a las murallas y la reparación que le hicieron en la que se ve una modificación a la estructura de un patrimonio nacional que ha generado indignación en la comunidad.

“Yo me enteré por las redes sociales. Como la gente sabe que yo hice trabajos allá me mandaron las imágenes y de inmediato llamé a la gerente para saber qué había pasado y ella me dio varias explicaciones que yo concluí que el contratista no había entendido lo qué había que hacer”, comentó el experto.

“Ese recubrimiento lo hicieron con una resina plástica y le pusieron encima pintura, eso se puede retirar fácilmente de dos maneras, manualmente o con vapor de agua y bicarbonato de sodio a baja presión; este último resulta muy eficaz”, explicó Samudio.

Los obreros manifestaron que desconocían las minucias de la intervención o si era una restauración, mucho menos tenían luces sobre un proceso de mantenimiento con químicos antihongos, que fue la razón que expuso la Gerencia del Club de Pesca como motivo de la obra.