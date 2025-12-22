Condenan a un hombre por grave caso de maltrato contra una perrita en Ibagué

Ibagué

Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024 en una vía pública de Ibagué (Tolima), donde Mario Pastrana Prieto agredió brutalmente a una perra criolla llamada ‘Juana de Arco’. La investigación fue asumida por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), unidad especializada que ha venido fortaleciendo la judicialización de este tipo de conductas en el país.

Gracias a la colaboración ciudadana, se obtuvieron videos de cámaras de seguridad que circularon ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa al agresor golpeando al animal con un bate e incitando a otros dos perros a atacarla.

Además, se logró establecer que, tras la agresión, el hombre amenazó al propietario de la perra y a su familia, lo que agravó aún más la situación.

Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión craneal y presentó alteraciones severas en su comportamiento. Según los reportes veterinarios, la perrita desarrolló un cuadro de miedo extremo y afectaciones emocionales que han requerido atención médica constante desde el día del incidente. Su proceso de recuperación ha sido lento y ha demandado un acompañamiento especializado para tratar las secuelas físicas y psicológicas.

Por estos hechos, el hombre fue condenado a nueve meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las autoridades invitaron a la comunidad a seguir reportando estos hechos a través de los canales oficiales y a promover una cultura de respeto y protección hacia todos los animales.