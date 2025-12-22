Alcaldía de Clemencia entrega equipos y herramientas para potenciar el talento local

En una apuesta decidida por fortalecer el emprendimiento local y dinamizar la economía del municipio, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios, encabezó la jornada de Fortalecimiento de Unidades Productivas para la Competitividad en la Economía Popular y Comunitaria, una iniciativa que potencia el talento y la capacidad productiva de emprendedores clemencieros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad, liderada por la Alcaldía Municipal de Clemencia, a través de la Secretaría General y de Gobierno, en articulación con la Fundación Imaginario Caribe, permitió brindar acompañamiento directo a más de 100 emprendedores del municipio, quienes recibieron herramientas y equipos para fortalecer sus procesos productivos y mejorar su competitividad.

Durante la jornada, el alcalde Miguel Samir Barrios acompañó a los beneficiarios y reiteró el compromiso de su administración con el desarrollo económico local.

En su mensaje, invitó a los emprendedores a seguir perfeccionando sus iniciativas, a trabajar con constancia y visión, y a aprovechar las oportunidades que se generan desde el gobierno municipal para crecer y consolidar sus negocios.

“El fortalecimiento de la economía popular es una vía directa para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Desde la Alcaldía seguimos gestionando apoyos que permitan dar estabilidad a los emprendedores y fortalecer sus unidades productivas”, destacó el mandatario.

El encuentro también contó con una agenda cultural que resaltó la identidad del municipio, con presentaciones de grupos de danza y baile urbano, que aportaron un ambiente de energía, creatividad y expresión artística, reafirmando la cultura como motor de transformación social.

Desde la Administración Municipal, bajo el liderazgo del alcalde Miguel Samir Barrios, se continúa trabajando de manera articulada para impulsar el emprendimiento, la competitividad y el bienestar de la comunidad, reafirmando que Clemencia avanza fortaleciendo su gente, su cultura y su economía.