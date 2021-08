Juan Moreno: "Acá ya no somos el 'kinder' de Gamero"

El arquero de Millonarios, Juan Moreno, que volvió a la titularidad del equipo luego de que Christian Vargas sufriera una lesión que lo tendrá alejado de las canchas por varias semanas, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo.

Entre tanto, se refirió al desafortunado gol que sufrió en el juego de vuelta de la Copa Colombia ante Alianza Petrolera que terminó costando la eliminación del torneo.

"Fue una jugada que da rabia. La idea era tratar de mantener el arco en cero, veníamos con el resultado abajo y un infortunio nos costó, cuando quisimos levantarnos no pudimos reponernos. Estuve un poco tapado, cuando Molina se abre un poco, Llinás se me metió de frente, la alcancé a tocar y hasta el último momento miré el balón, pensé que pegaba en el palo pero terminó entrando en el arco", lamentó.

Por otro lado, habló de la "sana" rivalidad que tiene con Cristian Vargas por custodiar el arco 'embajador'.

"Hay una rivalidad con Christian sana y leal, porque somos amigos. Cuando me tocó a mí, me apoyo, ahora que estaba él yo hice lo mismo, porque en la posición de arquero siempre es el que está mejor. Yo no había tenido un buen momento, Christian sacó la casta y termino jugando él, algo que para mí no fue malo porque sé cómo trabaja. Ahora estoy tratando de hacerlo la mejor manera posible", comentó.

Millonarios, desde la salida de Cristian Arango, no ha podido volver a mostrar solvencia en su juego y no ha dado buenos resultados en los últimos partidos, ante el reemplazo de 'Chicho' en el plantel, Juan Moreno dijo:

"No es fácil reemplazar a un jugador como Cristian por lo que había hecho. Es un jugador que en ofensiva nos aportó mucho con los goles que hizo. El profe ha tenido alternativas y está buscando ese equilibrio en defensa y en ataque", dijo.

El próximo juego del equipo capitalino será ante Medellín por la fecha 6 de la Liga, un equipo que ha venido despertando en los últimos juegos y ha visto aumentar su cuenta goleadora.

"Es un rival complicado, difícil, ordenado tácticamente. Hemos estado analizando el juego ofensivo, con Cambindo y Vuletich que hacen una dupla con buenas variantes, el juego largo y la pelota quieta. La idea es tener ese equilibrio en defensa", dijo el portero de Millonarios.

Finalmente, sobre las críticas que le llegan al equipo por no poder aprovechar los momentos claves, manifestó:

"Siempre que esas cosas pasan, a veces se culpa solo al DT que es la cabeza visible, pero todos somos responsables. También la culpabilidad va hacia el profe cuando los que estamos dentro somos los que tomamos decisiones. Hemos demostrado que podemos competir con el que sea, acá ya no está el 'kinder' de Gamero, ya somos jugadores que hemos competido y hemos peleado títulos. Ya asumimos la responsabilidad de todos, desde el más pequeño al más grande. Ahora vamos a seguir para luchar por el título", finalizó.