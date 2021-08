Dayron Pérez: "Pedíamos justicia en el descenso y que fuera leal a todos"

"Sentí que era el momento de parar y cerrar un ciclo en la institución. Ya llevaba ligado con el club alrededor de 5 años largos. Veníamos de hacer una temporada muy larga en la B y no es fácil convencer al mismo grupo de seguir ganando, de seguir haciendo cosas importantes", le contó Dayron Pérez a El Alargue.

Para muchos fuer sorpresiva su salida, pero el presente era difícil. "Uno siempre quiere los mejores, se traza Plan A, Plan B y Plan C a la hora de buscar los refuerzos ideales. Había unos en el Plan A que no se pudo, sabemos que Huila es un equipo modesto y tocó adaptarnos a lo que se podía. En ningún momento estoy inconforme porque me parece que son buenos jugadores, pero indudablemente uno quiere siempre los mejores", agregó el entrenador.

Dayron Pérez le dio el ascenso al Huila y por eso su satisfacción: "primero agradecido con este grupo que se convenció de una idea y una puesta de tratar de ser muy controladores del juego, de apostarle a tener el mayor tiempo posible la pelota, pero siempre con el sentido de buscar el arco rival".

Sobre su salida el fin de semana pasada relató: "la verdad después del partido estaba la decisión tomada y el grupo me manifestó de corazón que no lo fuera a hacer. En este momento les ha dolido bastante porque me lo han manifestado. De parte del presidente, él no lo esperaba porque tenemos una muy buena relación aparte de lo laboral. Fue una decisión propia más por desgaste. Yo tuve momentos de mucho inconformismo en la ciudad, que la hinchada me manifestaba mucho inconformismo. Yo creo que todo ese desgaste se fue acumulando".

Alberto Rujana es el reemplazo de Dayron Pérez. Sobre el mal inicio del Huila el extécnico explicó: "Cuando nosotros ascendemos en Armenia inmediatamente nos tocó cambiar el chip porque a las dos semanas teníamos el primer partido ante Once Caldas y el margen de error es demasiado mínimo".

Acerca de la forma como se reorganizó el ascenso y descenso opinó Dayron: "nos cortaron medio torneo porque normalmente eran 40 partidos y nos lo bajaron a 20. Fue un sistema muy irregular que no fue leal a lo que nos tocó jugar para ascender que fueron casi 18 meses. Pedíamos que fuera la misma justicia y que se fuera el ascenso y descenso hasta 2022 para que fuera lo más leal para todos".