Jesurún: "Duván manifiesta que no tiene ningún dolor, hay optimismo"

"La convocatoria estaría entre martes y miércoles y Reinaldo Rueda la daría a conocer a la opinión pública", le dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a 6am. Colombia enfrentará a Boliva, Paraguay y Chile en triple fecha de Eliminatoria.

Según informó el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', Duván Zapata habría sufrido en un entrenamiento un esguince en su rodilla derecha, lo que lo llevó a perderse el último partido amistoso del Atalanta contra la Juventus.

Al respecto dijo Jesurún: "lo de Duván (Zapata) estamos a la espera de un examen un poquito minucioso y muy científico que allá en Italia se le va a realizar mañana. Nuestro cuerpo médico de la selección está muy pendiente, muy al tanto y muy del lado del cuerpo médico del Atalanta haciéndole el seguimiento respectivo".

De otro lado, la situación no parecería tan grave: "el jugador manifiesta que no tener ningún dolor, clínicamente no tiene ninguna molestia, pero necesitamos que eso se corrobore con los exámenes a los que me refiero y ojalá tengamos la fortuna de que él (Duván Zapata) pueda ser habilitado", agregó el directivo.

Por último, Jesurún y la Selección Colombia no pierden las esperanzas en poder convocarlo: "el tema es un poquito complicado, pero hay algún optimismo de parte de nuestro cuerpo médico de que esos exámenes mañana pudieran salir bien".