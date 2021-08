El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre James Rodríguez y sus más recientes declaraciones, las cuales generaron polémica. César dijo: “No saber con quién juega su equipo el fin de semana, es una demostración de que James Rodríguez está en otra cosa. James deja de jugar tanto y de hablar pendejadas, y si no sabes cuando juega tu equipo, no lo digas”. Sobre el tema Óscar agregó: “Se armó el escándalo con su declaración y la prensa le ha caído con todo. Esa declaración que no es nada respetuosa, lo aleja del Everton y lo aleja de cualquier opción en otro equipo”.

