Andrés Sarmiento: "Voy presentarme a Nacional y allá me van a recuperar"

"Triste por esa noticia, lastimosamente en mi mejor momento me pasa esto. Me dan un golpe en la rodilla, me hicieron una resonancia, ya me dieron el resultado que tengo un golpe en el menisco y está prácticamente roto. Estoy joven y tengo que estar fuerte", le dijo Andrés Sarmiento a El Carrusel Deportivo.

El volante ha sido uno de los mejores jugadores de Atlético Bucaramanga este año con 5 anotaciones. "El médico me dice que son de 2 a 3 meses, entonces yo el lunes viajo para Medellín a presentarme en Nacional, allá me van a revisar y creo que allá me voy a recuperar y a operar", agregó Sarmiento.

Andrés Sarmiento tiene 23 años y aparte de Atlético Nacional jugó en Excel Mouscron de Bélgica, Cúcuta y Alianza Petrolera. "Cuando yo llegué de Bélgica tuve la misma lesión de menisco, pero en la pierna izquierda y ahora me pasó fue en la derecha, prácticamente la misma lesión. Tengo que estar tranquilo, pensar en la recuperación y tener fortaleza mental", aseguró Sarmiento.