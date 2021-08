"James cada vez que habla le tira una piedra al lago que está tranquilo"

"La Selección Colombia es más importante que cualquier cosa. Han pasado grandes jugadores, solamente que cada uno de ellos es importante en su momento, en su época. Así como el 'Pibe' fue importante en su momento, Freddy Rincón, Umaña, Pedro Zape en su momento, uno entiende que hoy James es importante para la selección, pero eso no significa que está por encima", le dijo Óscar Córdoba al Carrusel Deportivo.

El exarquero de Boca Juniors agregó: "la selección seguramente cambiará su estilo de juego, buscará una forma distinta de jugar y de sacar resultados y de pronto vamos a necesitar otro estilo de jugador ya que James no se ha podido colocar a la altura y también viene chocando con nuestro entrenador".

Acerca la convocatoria para los próximos partidos opinó Córdoba: "Si vamos a ser consecuentes con lo que dijo Reinaldo en su momento, que necesita a James a un 100%, no debería ser convocado porque no estuvo en el proceso de la Copa América, no estuvo en el morfocilo...después de la Copa América ya hay una memoria futbolística, hay una convivencia y en este caso James no ha pertenecido a ese reciente proceso".

El arquero campeón de la Copa América fue positivo en cuanto a la actitud del técnico: "Reinaldo es la persona más abierta, más inteligente, más académica y que seguramente no va a dejar por fuera a un talento como James. Si en algún momento se da algo es porque el mismo Reinaldo se acerca a James y va a invitarlo al diálogo. Reinaldo es una persona muy sabia en ese sentido y va a entender que está por encima de la selección el bien común que cualquier tipo de interés personal".

Por último, Óscar Córdoba criticó al volante por sus comentarios: "James se convoca solo si juega...pero ojo con lo que dice porque cada vez que habla lo que hace es tirarle una piedra más a ese lago que está tranquilo".