Fabrizio Buschiazzo: "A ustedes les gusta etiquetar y generalizar"

Fabrizio Buschiazo llegó recientemente al Once Caldas tras cuatro años en clubes de ascenso en Italia. En diálogo con El Vbar dijo: "Estoy contento, me he sentido muy bien. Me hubiera gustado ganar más puntos con el equipo, pero no se ha podido dar."

Acerca de sus primeras impresiones sobre el nivel de juego el uruguayo opinó: "El fútbol colombiano es más del uno contra uno y hay más espacios. No es un fútbol táctico, no se ven mucho los conceptos tácticos. Eso hace que haya más espacios".

Su segundo partido fue ante Millonarios y en los primeros minutos le hizo una fuerte falta a Fernando Uribe. Al respecto contó Buschiazo: "pienso que a ustedes les hace bien hablar de una jugada en particular. Después de 5 partidos he dado una patada y tampoco se va a repetir. Fue una situación de juego donde uno va un poco agresivo a disputar la pelota y nada más que eso.

Además, el defensa agregó: "no es que todos los partidos di una patada así, yo sé que a ustedes les gusta etiquetar y generalizar. Con el correr de los partidos se van a olvidar. No he tenido la oportunidad de saludarlo (A Uribe), seguramente nos encontraremos más adelante".

Sobre su experiencia en Italia aseguró el ex Peñarol: "En Italia tienen una metodología de entrenamiento totalmente distinta a Sudamérica. Mucho más organizado, con más orden táctico y eso te ayuda a ver el futbol distinto y progresar".

Fabrizio Buschiazo espera que el rumbo mejore: "me parece que la última semana que perdimos los tres partidos deja un aprendizaje. Son muchos jugadores nuevos que tenemos proceso de adaptación. Es nornal que en el fútbol no hay tiempo, pero es necesario para conocernos".