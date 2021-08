Popurrí H20: la situación económica, humanitaria y política del país

En Hora 20 un programa para analizar la condición económica, humanitaria y política del país. Primero sobre las causas y efectos del incremento del precio del dólar y analizar las consecuencias en los bolsillos de lo colombianos, así como en el mercado. Después, una mirada a la situación humanitaria de miles de migrantes que se encuentran en el país haciendo tránsito para continuar su rumbo hacia el norte. Por último, una opinión a nivel político del recurrente choque entre fuerzas políticas que se enfrentan en vez de dar solución a los problemas de vandalismo en la capital del país.

Lo que dicen los panelistas

Frente a los efectos en el aumento del precio del dólar, Luis Fernando Mejía, presidente Ejecutivo de Fedesarrollo, planteó que en lo ocurrido del año la depreciación de la moneda colombiana es cercana al 16%, representando una de las mayores caídas de la región y solo superada por Venezuela. Explicó que este aumento en los precios del dólar está relacionado con una normalización de la economía en Estados Unidos, pues la FED que redujo las tasas de interés, empieza a discutir la necesidad de empezar a subirlas. Agregó que hay otros elementos externos que tiene que ver con efectos de variante delta y la incertidumbre que esta puede generar. En cuanto al plano interno, manifestó que hay situaciones como el riesgo fiscal o la incertidumbre política que incide en el incremento.

Cecilia López, economista, exministra, exsenadora y exdirectora de Planeación Nacional, comentó que aumento en los precios del dólar puede traer un efecto en la inflación del país, pues hoy las importaciones de alimentos representan una buena porción del total de importaciones, por lo tanto, se pueden encarecer productos que dependan de la importación de alimentos como el trigo.

De otro lado, planteó que las remesas y los exportadores son los ganadores de este incremento. Y comentó que el hecho de seguir teniendo bajas tasas de interés puede generar que el país sea poco atractivo para inversionistas.

Sobre el drama de los migrantes, María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, directora del proyecto y del libro Migrantes de otro mundo, explicó que durante la pandemia se propuso, junto con un grupo de periodistas, escribir historias de migrantes que transitan por América Latina intentado llegar a Estados Unidos, lo cual, implicó construir toda una red de colaboradores desde Camerún y Ghana, hasta Argentina y México, pasando por Estados Unidos. Contó que en el trabajo para construir el libro se encontró que los migrantes si bien salen por hambre y violencia, no todos cumplen estas características y advierte que hay personas con profesiones y estudios que también buscan un mejor futuro en otro país.

Relató que durante la investigación encontraron que al menos unas 100 personas han muerto en el paso por el tapón del Darién, por lo tanto, se pregunta por qué no hacer que ese paso sea más organizado a través de un transporte marítimo que mueva a los migrantes desde Colombia hasta Panamá.

En cuanto a la situación política, Claudia Dangond, abogada constitucionalista, internacionalista, profesora universitaria, columnista, planteó que la violencia debe ser rechazada no solo desde lo social, sino también desde lo penal, agregó que dicha violencia no puede ser entendida como un método de progreso o que se entienda como una forma de hacer “Política, con P mayúscula”. Concluyó planteando que la solución es que se entienda como sociedad y nación que la violencia y la política no van de la mano, “el siglo XXI no puede ser una continuación de lo ocurrido en el siglo XIX”, afirmó.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, destacó que la alcaldesa tenía el debate legítimo de decir que lo ocurrido en la protesta era terrorismo urbano y recordar el recaudo de dinero de Bolívar, pero sostiene que la respuesta del senador Bolívar debe ser respondida por el partido, el cual, en estos casos, debería tomar cartas en el asunto.

De otro lado, dijo que llevar estas discusiones a las redes sociales ha generado que la realidad se desdibuje al pensar que el país se reduce a los 5 o 7 millones de usuarios de Twitter. “Si Bolívar tiene “me gustas”, pues siente que sintoniza con la gente”, manifestó.

También frente a la migración, Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, advirtió que es un drama humano en el que se siente como un tema que rebota como una “papa caliente, en el que entonces se busca que el que va de tránsito pase la frontera y mire que hace después”. Agregó que el origen del desplazamiento es falta de oportunidades y circunstancias complejas en donde ciudadano intenta buscar mejor oportunidad. Concluyó comentando que al mundo le ha faltado abordar los problemas en la causa y “nos tiramos la pelota”.